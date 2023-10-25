В Ульяновске демонтировали именную звезду Чулпан Хаматовой

Это решение было принято властями после многочисленных обращений местных жителей, которые посчитали неуместным соседство звезды рядом с портретами героев-защитников Родины, которые также размещены на аллее.
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