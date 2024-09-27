Музыка окружает нас повсюду и обладает невероятной энергией, окутывая нас своими звуковыми волнами.Сегодня в учреждении дошкольного образования, в средней группе №6 прошло музыкальное развлечение ´Музыкальный сундучок´, в ходе которого воспитанники заглянули в таинственный и яркий мир музыкальных инструментов.