Музыка окружает нас повсюду и обладает невероятной энергией, окутывая нас своими звуковыми волнами.Сегодня в учреждении дошкольного образования, в средней группе №6 прошло музыкальное развлечение ´Музыкальный сундучок´, в ходе которого воспитанники заглянули в таинственный и яркий мир музыкальных инструментов.
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