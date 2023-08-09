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Вратарь «Бостона» Сваймен об арбитраже: «Негатива нет, но я не хочу проходить через него еще раз. И никому из партнеров не желаю»

Арбитр присудил 24-летнему голкиперу контракт на год и 3,475 миллиона долларов. Игрок хотел получать 4,8 млн за сезон, «Брюинс» давали 2 млн.

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