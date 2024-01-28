Нет дешевле: топ-7 самых бюджетных автомобилей на российском рынке Елена ГалицкаяСанкции и потрясения на российском автомобильном рынке не помешали нахождению доступных вариантов для среднестатистического россиянина, сообщают журналисты сайта ftimes.
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