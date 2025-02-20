В Еврейской автономной области полицейские задержали подозреваемую в хранении наркотического средства в крупном размере

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Еврейской автономной области поступила оперативная информация о возможной причастности 55-летней женщины к незаконному обороту наркотиков растительного происхождения.
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