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Гайдаровский шабаш загнулся

Гайдаровский шабаш загнулся

Кстати, если вдруг кто-то пропустил.Подведена символическая черта - захлопнулся Гайдаровский форум. Ежегодная международная научно-практическая конференция, проходившая с 2010-го, больше не состоится.

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