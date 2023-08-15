Военное обозрение

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В ВС РФ начались поставки модернизированных снарядов «Краснополь»

В ВС РФ начались поставки модернизированных снарядов «Краснополь»

С самого начала спецоперации на Украине наши военные применяют различные образцы высокоточного вооружения.

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