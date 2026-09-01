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«Факел» выполнил обещание пожаловаться в ЭСК на пенальти «Зенита»

«Факел» выполнил обещание пожаловаться в ЭСК на пенальти «Зенита»

Воронежский «Факел» обратился в ЭСК РФС с протестом по поводу назначенного в его ворота пенальти в матче с «Зенитом», сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РФС.

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