«Факел» выполнил обещание пожаловаться в ЭСК на пенальти «Зенита»

Воронежский «Факел» обратился в ЭСК РФС с протестом по поводу назначенного в его ворота пенальти в матче с «Зенитом», сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РФС.
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