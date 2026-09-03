Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Киев схлопотал бумеранг? Хотели "принудить" Россию к миру, вышло наоборот. Путин всё разъяснил

Киев схлопотал бумеранг? Хотели "принудить" Россию к миру, вышло наоборот. Путин всё разъяснил

Коллаж Новороссии Автор: Наталья Залевская Фраза, сказанная лидером России на саммите ШОС в Бишкеке, сильно напрягла аналитиков на Западе.

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