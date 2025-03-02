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ВСУ за сутки потеряли более 240 военных на курском направлении, еще 6 сдались в плен

ВСУ за сутки потеряли более 240 военных на курском направлении, еще 6 сдались в плен

В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 12 бригад и двух штурмовых полков ВСУ на курском направлении в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Гоголевка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Меловой, Махновка, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное.

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