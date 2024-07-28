В Узбекистане прошли батарейные тактические учения с боевой стрельбой

Батарейные тактические учения с боевой стрельбой артиллерийских подразделений всех военных округов Узбекистана прошли в Самаркандской области на полигоне «Катакурган» центрального военного округа, передает 28 июля в репортаже телеканал Uzbekiston24.
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