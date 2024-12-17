Консольные эксклюзивы Xbox уйдут в прошлое — Microsoft переосмысливает, «что значи...

Консольные эксклюзивы Xbox уйдут в прошлое — Microsoft переосмысливает, «что значит быть фанатом Xbox»Редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) в новом материале издания рассказал о текущем плане Xbox на консольные эксклюзивы, а гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) объяснил стратегию игрового отделения.
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