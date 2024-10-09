В Тверской области в ежегодной акции «Служба занятости – молодежи!» приняли участие около 3000 человек

В Тверской области завершилась акция «Служба занятости – молодежи!». Участие в ней приняли более 150 работодателей, 40 профессиональных образовательных организаций, около 3000 представителей молодого поколения – ученики старших классов, будущие выпускники колледжей и вузов, незанятая молодежь.
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