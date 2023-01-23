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Как связать гигантский чанки-плед из толстой пряжи: инструкция для начинающих

Как связать гигантский чанки-плед из толстой пряжи: инструкция для начинающих

Когда за окном сыплет снег и на улице стоит лютый холод, так и хочется дома занырнуть под мягкий и теплый плед, чтобы беспечно спать в обнимку с питомцем или погружаться в мир литературы с чашечкой горячего какао.

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