Заслуженная артистка РТ Иркэ рассказала о состоянии тяжелораненого на СВО мужа

Информацией о состоянии своего супруга Артура, получившего тяжелое ранение в зоне специальной военной операции (СВО), поделилась Заслуженная артистка РТ Айгуль Миншакирова, выступающая под псевдонимом Иркэ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии