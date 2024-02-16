«А поговорить…» ТОП-5 севастопольских застройщиков по активности в социальных сетях

Покупка квартиры – дело чрезвычайной важности, дорогое и хлопотное. Как не ошибиться в выборе застройщика, если выбор пал в сторону новостройки, да ещё принято решение вложить свои заработанные кровью и потом на этапе проектирования? Купить кота в мешке или стать обладателем собственного жилья в новом доме со стопроцентной гарантией – задача для смелых и решительных, а также внимательных покупателей.
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