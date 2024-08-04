В Екатеринбурге рабочие нашли на чердаке дома человеческий скелет

Рабочие нашли останки человека во время ремонта протекающей крыши. На место сразу вызвали полицию.В Екатеринбурге рабочие во время ремонта протекающей крыши в доме, что находится на улице Данилы Зверева, 12, обнаружили целый скелет человека.