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Тульские новости

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В Туле 16 сентября отключат воду на Красноармейском проспекте

В Туле 16 сентября отключат воду на Красноармейском проспекте

В доме №13 на Красноармейском проспекте в Туле отключат холодную воду на время ремонта сетей. После возобновления подачи качество воды может временно ухудшиться.

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