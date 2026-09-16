Завтра похолодание до +7 градусов ночью

Завтра ночью станет прохладнее, а днём температура порадует. Что ещё изменится в погоде? Узнай в статье!Сегодня 16 сентября температура воздуха составляет +18 градусов.
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