«Известия»: Рост цен на жизненно важные препараты находится ниже инфляции

АНГЕЛ АНГЕЛ

Как можно оценивать рост стоимости лекарств к уровню инфляции, если народу не хватает на простые продукты питания из за постоянного роста цен на них... О каком здоровье и ЗОЖ может быть речь когда народ уже давно покупает не то что полезно, а на то что ему хватает финансовых средств, о средствах гигиены можно вообще не говорить, они даже не учтены в прожиточном минимуме... То что говядину правительство предложило вывести из потребительской корзины, так как подавляющему большинству населения оно недоступно, так теперь и мясо птицы становится недоступно населению, т.к. оно подорожало от 60% и более и не только мясо, но и молочные продукты, яйца, овощи, фрукты и т.д. Становится вопрос а для кого вообще в России выпускаются эти все товары? По статистике экспорт увеличивается всей сельхозпродукции, медикаментов и т.д., так зачем тогда оказывать за счет народных средств из бюджета их поддерживать? Ради обогащения бизнеса, который в России принадлежит политикам, чиновникам и бизнесменам приближенным к власти и их семьям... Так почему должен за их обогащение должен платить народ со стариками???