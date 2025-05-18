Опротестовать поддельные протоколы собраний жильцов будет проще

Сегодня управляющим компаниям, легитимность которых держится на подделанных протоколах собраний собственников жилья в многоквартирных домах, пользуясь несовершенством законодательства, при помощи юристов годами удается оставаться на плаву, собирая деньги с жильцов.
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