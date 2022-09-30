Армия России уничтожает позиции ВСУ вдоль всей линии соприкосновения, — генштаб противника

Армия России наносит удары по позициям ВСУ вдоль всей линии соприкосновения — главное из сводки генштаба ВСУ: Российские войска нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 100 пусков из РСЗО по военным объектам на территории Украины; ВС РФ продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное; В Херсоне российские войска готовят помещения, для дальнейшего размещения солдат, прибывших для укрепления подразделений в этом направлении.