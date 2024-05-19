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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КДК дисквалифицировал Алана Гатагова на два матча за его поведение в матче против ФК «10»

Нападающий FC Bus получил наказание за свое поведение в матче 4-го тура FC Bus – ФК «10». Гатагова дисквалифицировали на два матча + два матча условно.

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