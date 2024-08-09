В Тюменской области полицейские-кинологи провели с детьми и подростками «Зарядку со стражем порядка»

В Тюменской области сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский», активисты Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» и ребята из Молодежного социально-делового центра присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
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