В Тюменской области полицейские-кинологи провели с детьми и подростками «Зарядку со стражем порядка»

В Тюменской области сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский», активисты Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» и ребята из Молодежного социально-делового центра присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».