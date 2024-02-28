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Завод "Купол" начал глубокую модернизацию ЗРК "Тор"

Специалисты ижевского электромеханического завода "Купол" начали работы по глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса семейства "Тор", рассказал в беседе с журналом "Национальная оборона" генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

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