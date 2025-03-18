Адам и прах земной: как глина могла положить начало жизни на Земле

Кадр из программы "Как устроен мир", РЕН ТВ Каменный век охватывает большую часть истории человечества, поэтому его принято делить на палеолит – древний каменный век, когда основным орудием в руках людей были камни, и неолит – новый век, когда появилась керамика.
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