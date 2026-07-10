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Царьград

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Юрист Краснов заявил об отсутствии юридических угроз семье Усольцевых

Юрист Краснов заявил об отсутствии юридических угроз семье Усольцевых

Юрист Дмитрий Краснов пояснил, что семье Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге в сентябре 2025 года, не грозят юридические последствия за их исчезновение, так как граждане могут свободно перемещаться по России.

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