Юрист Краснов заявил об отсутствии юридических угроз семье Усольцевых

Юрист Дмитрий Краснов пояснил, что семье Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге в сентябре 2025 года, не грозят юридические последствия за их исчезновение, так как граждане могут свободно перемещаться по России.
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