Польские офицеры рассказали как «красиво умрут в окопах» в бою с русскими

Польские солдаты смогут только «красиво умереть в окопах» в случае прямого столкновения с российской армией, поделился мнением автору книги «Армия в руинах» («Armia w ruinie») офицер Вооруженных сил Польши, 15 августа сообщает Onet.
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