Эксперт Каневский назвал ТОП-5 главных шагов на пути к идеальному телу

Начинать готовиться к пляжному сезону нужно уже сейчас.Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский в беседе с Москвой 24 рассказал, как эффективно начать подготовку своего тела к лету.
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