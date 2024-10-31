Юрий Подоляка: ВСУ отступают на Кураховском направлении, фронт трещит по швам

Юрий Подоляка, 31 октября 2024 года — Продвижение российских войск на Кураховском направлении продолжается с нарастающей скоростью, что приводит к существенному ослаблению обороны ВСУ в ряде населенных пунктов Донбасса.
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