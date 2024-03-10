Мобильная связь и интернет появились в четырёх деревнях Приморского округа

Это стало возможным благодаря региональной программе «Цифровое развитие Архангельской области»Это стало возможным благодаря региональной программе «Цифровое развитие Архангельской области»Губернатор Архангельской области, Александр Цыбульский, в своём телеграм-канале сообщил, что эти меры направлены на устранение цифрового неравенства.
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