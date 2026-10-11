Незамерзающая река: моя зимовка в тайге и следы, которые приходили каждое утро

Есть особый момент в начале зимы, когда природа будто замирает в нерешительности. Снег уже лёг, мороз по ночам крепчает, но вода ещё сопротивляется.
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