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Туризм и География

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Незамерзающая река: моя зимовка в тайге и следы, которые приходили каждое утро

Незамерзающая река: моя зимовка в тайге и следы, которые приходили каждое утро

Есть особый момент в начале зимы, когда природа будто замирает в нерешительности. Снег уже лёг, мороз по ночам крепчает, но вода ещё сопротивляется.

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