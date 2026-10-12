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РБК СТИЛЬ

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Геймдев для зумеров: кем работать, если любишь видеоигры

Геймдев для зумеров: кем работать, если любишь видеоигры

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Разработчик Гейм-дизайнер Художник по окружению Киберспортсмен Мнение HR-специалиста Согласно исследованию «Гейминг в России 2026», виртуальным развлечениям посвящают свое время 93% подростков от 14 до 17 лет и 90% людей от 18 до 24 лет.

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