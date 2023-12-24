Вокруг света: Чужих детей не бывает: Знаменитости, которые воспитывают приёмных детей

Многие люди, в том числе и знаменитости, утверждают, что не существует понятия «чужих детей». Вне зависимости от того, являются ли дети биологическими или усыновленными, они становятся частью семьи и завоевывают особенное место в сердцах своих родителей.
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