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"Удар по Украине": Рожин о том, почему Зеленский в панике требует заблокировать "Рассвет"

"Удар по Украине": Рожин о том, почему Зеленский в панике требует заблокировать "Рассвет"

Полное покрытие "Рассвета" обещают только к 2030 году — на орбиту планируется вывести до 300 спутников.

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