Animals Кошка ещё раз посмотрела вслед удаляющемуся мужчине. Он уверенно вошёл в подъезд, что-то насвистывая.
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