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Более миллиона Fan ID оформлено в России. Больше всего – в Москве, Петербурге и Краснодаре

Министерство цифрового развития РФ привело статистику по оформлению электронных карт болельщика.  «21 июля стартует новый сезон Российской премьер-лиги.

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