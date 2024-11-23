Политика как он...
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Политика как она есть

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Меркель рассказала, почему Зеленский считает ее «козлом отпущения»

Меркель рассказала, почему Зеленский считает ее «козлом отпущения»

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал из экс-канцлера Германии Ангелы Меркель «козла отпущения» после решения Парижа и Берлина на саммите НАТО 2008 года не принимать Украину в Североатлантический альянс.

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