Меркель рассказала, почему Зеленский считает ее «козлом отпущения»

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал из экс-канцлера Германии Ангелы Меркель «козла отпущения» после решения Парижа и Берлина на саммите НАТО 2008 года не принимать Украину в Североатлантический альянс.
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