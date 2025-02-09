Качество и безопасность: как исследуют агропродукцию в Крыму

Как повысить классность урожая, сколько виноградников поставят на учёт в Крыму в этом году и какие исследования продукции агропромышленного комплекса проводят на полуострове? Об этом рассказал руководитель органа инспекции Азово-Черноморского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества агропромышленной продукции Денис Московчук.