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Качество и безопасность: как исследуют агропродукцию в Крыму

Как повысить классность урожая, сколько виноградников поставят на учёт в Крыму в этом году и какие исследования продукции агропромышленного комплекса проводят на полуострове? Об этом рассказал руководитель органа инспекции Азово-Черноморского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества агропромышленной продукции Денис Московчук.

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