Неочевидные последствия: чем может обернуться для Киева сдача Покровска

Вцепившиеся воистину мертвой хваткой в Красноармейск (Покровск) вояки киевской хунты продолжают свое сопротивление – столь же отчаянное, сколь и (если говорить о стратегическом уровне кампании) бессмысленное.
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