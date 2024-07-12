Геймплей Nobody Wants to Die, дата GreedFall, трейлер Double Dragon Revive, релиз Anger Foot…

Вышел трёхмерный аналог Hotline Miami — Anger Foot; Double Dragon Revive получила первый трейлер; студия Frontier анонсировала Planet Coaster 2; GreedFall II: The Dying World выпустят в раннем доступе в сентябре; Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed станет доступна в октябре; .
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