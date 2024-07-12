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Геймплей Nobody Wants to Die, дата GreedFall, трейлер Double Dragon Revive, релиз Anger Foot…

Геймплей Nobody Wants to Die, дата GreedFall, трейлер Double Dragon Revive, релиз Anger Foot…

Вышел трёхмерный аналог Hotline Miami — Anger Foot; Double Dragon Revive получила первый трейлер; студия Frontier анонсировала Planet Coaster 2; GreedFall II: The Dying World выпустят в раннем доступе в сентябре; Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed станет доступна в октябре; .

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