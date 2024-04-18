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Психолог Таранова: на психику ребенка хорошо влияют высокоэмпатичные питомцы

Психолог Таранова: на психику ребенка хорошо влияют высокоэмпатичные питомцы

Домашние животные хорошо влияют на психику ребенка, обучают его ответственности и терпению. Больше всего пользы и удовольствия от общения с питомцем ребенок получит, если животное будет проявлять к нему ответные чувства, отметила психолог Ирина Таранова.

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