Заинтересовать и удержать. Как на Алтае решают проблему кадрового дефицита на заводах

За квалифицированных специалистов между предприятиями машиностроительной отрасли сегодня идет борьба и повышением зарплат эту проблему не решить Уже несколько лет промышленные предприятия Алтайского края совместно с правительством региона ведут деятельность по популяризации рабочих профессий и подготовке кадров.
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