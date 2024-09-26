Заинтересовать и удержать. Как на Алтае решают проблему кадрового дефицита на заводах

За квалифицированных специалистов между предприятиями машиностроительной отрасли сегодня идет борьба и повышением зарплат эту проблему не решить Уже несколько лет промышленные предприятия Алтайского края совместно с правительством региона ведут деятельность по популяризации рабочих профессий и подготовке кадров.