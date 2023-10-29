Ферстаппен, Хэмилтон, Алонсо и Рассел избежали штрафа

Ферстаппен, Хэмилтон, Алонсо и Рассел избежали штрафаGetty Images / Red Bull Content PoolЧетыре гонщика оказались под следствием после квалификации Гран При Мексики за действия на пит-лейне, но избежали наказания.
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