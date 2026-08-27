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DeFi Development Corp возобновила покупку Solana, приобретя почти 20 000 SOL

DeFi Development Corp возобновила покупку Solana, приобретя почти 20 000 SOL

Компания DeFi Development Corp возобновила пополнение своего Solana-казначейства, приобретя примерно 19 000 SOL по средней цене $98,14, в результате чего ее активы достигли приблизительно 2,33 миллиона SOL и эквивалентов.

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