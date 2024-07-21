Крымский теннесист вернулся с золотом с международного турнира в Армении

Симферопольский теннисист, учащийся УОР Краснолесье и воспитанник клуба «Ситек-Динамо» СШ-2 Михаил Ходорченко завоевал золото международного турнира в парном разряде с товарищем по сборной Алексеем Шибаевым из Москвы.
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