7 причин пить тёплую воду натощак

7 свойств, которые делают эту привычку чрезвычайно полезной. Напишите, а как вы относитесь к этой теме, пьёте или нет Очищение организма от шлаков и токсинов Во время сна в организме происходят восстановительные процессы, расщепление токсинов.
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