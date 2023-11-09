Смертность россиян от новообразований снизилась примерно на 5,5% с начала реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.