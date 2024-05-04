Сотрудники СК России в преддверии Дня Победы посетили Госпиталь для ветеранов войн № 2 города Москвы

Руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета Герой России Сергей Васильевич Петров, сотрудники центрального аппарата, кадеты и студенты образовательных организаций ведомства посетили Госпиталь для ветеранов войн № 2 г.
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