Экипаж Су-34 сбросил авиабомбы на вражеский ПВД в зоне действия группировки «Восток»

Экипаж многоцелевого истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
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